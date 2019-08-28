РИАМО - 28 авг. В июле в столице на 11,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сократилось поголовье крупного рогатого скота, за месяц в хозяйствах произвели скота и птицы на убой 0,1 тысячи тонн, говорится в документе, опубликованном на сайте Мосгорстата.

«На конец июля 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 7 тысяч голов (на 11,2% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 3 (на 12,7% меньше), поголовье свиней – 0,3 (на 15,3% меньше), овец и коз – 14,7 (на 22,3% меньше), птицы – 16 тысяч голов (на 2,2% меньше)», — говорится в документе.

В июле 2019 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 0,1 тысячи тонн, молока – 2,2 тысячи тонн.