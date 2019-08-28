РИАМО - 28 авг. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту на СВХ ООО «Северная Звезда А&П» в Коломне при досмотре свежих персиков весом 18,5 тонн из Турции обнаружили карантинный для РФ объект – восточная плодожорка, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений», - отмечается в материале.

В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации зараженная партия обеззаражена силами ФКП «Республиканский фумигационный отряд».

Восточная плодожорка – опасный вредитель, повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. Сильное повреждение побегов вызывает отсутствие прироста зеленой массы. Поврежденные плоды полностью разрушаются и становятся непригодными.