РИАМО - 28 авг. На ремонт победителю электронного аукциона передадут 800 колесных пар вагонов поездов метро «Русич» и «Яуза», соответствующую закупку планирует разместить Московский метрополитен, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.

Заказчик заключит с победителем аукциона двухгодичный контракт, отметил руководитель департамента Геннадий Дегтев. Начальная цена контракта составляет 425,8 миллиона рублей.

«Согласно условиям контракта, компании-победителю предстоит осуществлять ремонт колесных пар для вагонов на протяжении 600 дней. При этом в ремонт победителю будут переданы 800 колесных пар вагонов «Русич» и «Яуза» – одних из самых молодых вагонов подвижного состава метрополитена», – сказал Дегтев.

Заместитель начальника службы подвижного состава – начальник центра подготовки закупок Алексей Штырков добавил, что заключение контракта с победителем позволит следить за техническим состоянием колесных пар на протяжении всего гарантийного срока.

Победитель аукциона будет следить за устранением основных дефектов и неисправностей, возникающих из-за естественного износа деталей: проката колес, стертых мест на поверхности колес и прочего. Условия контракта предполагают проведение ревизии подшипниковых узлов и элементов зубчатого зацепления, магнитную и ультразвуковую дефектоскопию элементов колесных пар, а также замену деталей.

Парк вагонов метрополитена Москвы является одним из самых молодых среди мировых мегаполисов. Средний возраст вагонов столичной подземки – 13 лет.