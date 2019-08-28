РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 авг. Осенью текущего года в Московской областной детской больнице (МОДБ) в Подольске запустят педиатрическое отделение с нефрологическими койками, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» исполняющий обязанности главного врача МОДБ и главный врач Подольской детской городской больницы Юрий Климов.

С 5 сентября 2018 года на территории Московской областной детской больницы запустили дневной стационар по профилю педиатрии мощностью 20 коек. За три месяца в стационаре прошли лечение 165 детей.

«Планируется запуск педиатрического отделения с нефрологическими койками, ждем заключение Роспотребнадзора. На лицензирование и получение всех необходимых заключений уйдет полтора-два месяца», – сказал Климов.

С июня нынешнего года в медучреждении открылись еще 40 стационарных коек по профилю неврологии и 30 коек по профилю реабилитации. На данный момент идет активный набор медицинского персонала, поэтому пока эти койки ввели частично: в неврологии работает 20 коек, в реабилитации – 10.

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