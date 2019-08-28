РИАМО - 28 авг. На станции и переходы столичного метро, а также в электродепо и административно-бытовом корпусе планируют поставить современную интеллектуальную систему противопожарной безопасности, оборудование намерены закупить у победителя открытого электронного аукциона, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Рынок средств пожарной безопасности характеризуется высоким уровнем конкуренции. На нем широко представлены как российские, так и иностранные игроки. Долгосрочный контракт с крупным заказчиком – ГУП «Московский метрополитен» также должен вызвать активный интерес со стороны бизнес-сообщества», – отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Начальная цена контракта составила 111 миллионов рублей. Поставить оборудование должны будут до 31 марта 2020 года. Всего будут закуплены 18,5 тысяч элементов противопожарной системы – извещатели, которые могут обнаружить пожар по изменению параметров окружающей среды, а также автоматические установки пожаротушения, устройства для оповещения людей и так далее.

«Закупаемые элементы станут частью интеллектуальной системы, которая поможет обеспечивать безопасность пассажиров и работников Московского метрополитена», – добавил заместитель начальника дирекции инфраструктуры ГУП «Московский метрополитен» Евгений Пономарев.

На данный момент соответствующая закупка еще не опубликована. Ее публикация запланирована на сентябрь 2019.