РИАМО - 28 авг. До конца 2019 года в столичном районе Южное Бутово введут в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и горками, а также гидромассажем и ванной детского бассейна, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Комплекс предназначен для тренировок и физкультурно-оздоровительных занятий.

«Застройщик подал извещение об окончании строительно-монтажных работ. После устранения замечаний итоговой проверки будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию», — сказал председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Олег Антосенко.

На подземном уровне будет универсальный спортзал с подсобными помещениями, раздевалками и саунами, а также необходимые для эксплуатации здания технические и инженерные помещения.

На первом этаже будет входной вестибюль с охраной и гардеробом, а также раздевалками. Второй этаж будет отведен под универсальные спортивные залы для групповых занятий, комнату для спортивного инвентаря и санузлы.

В здании создадут комфортные условия для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Прилегающую к зданию территорию облагородят и озеленят.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам ФОКа в Южном Бутове привлекались специалисты центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — отметил Антосенко.

Здание возводится на улице Бунинская аллея, владение 5А, корпус 14, за счет инвестора. Комплекс будет пользоваться спросом у местных жителей благодаря удачному расположению: он находится поблизости от жилых домов и рядом со станцией метро «Бунинская аллея».