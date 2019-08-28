РИАМО - 28 авг. Днем в среду порывы ветра на территории старой и новой Москвы усилились до 11 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве ясная солнечная погода, местами порывы ветра до 11 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном - 15,9-16,5 градуса; Северном - 14,8-16,3 градуса, Северо-Восточном - 15,3-17,4 градуса, Восточном - 14,9-16 градусов, Юго-Восточном - 15,3-17,3 градуса, Южном - 15,4-17,1 градуса, Юго-Западном - 15,4-17 градусов, Западном - 14,9-16,9 градуса, Северо-Западном - 15,9-17,3 градуса», — говорится в сообщении.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха - 15,8-16,1 градуса, на территории новой Москвы солнечно, температура воздуха - 15,1-17,2 градуса, местами порывы северного ветра до 11 метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали, что в среду в Московском регионе ожидаются порывы до 12-17 метров в секунду.