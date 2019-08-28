РИАМО - 28 авг. Столичный департамент здравоохранения запустил новый образовательный проект для родителей — онлайн-лекторий «Бегу к врачу. Дети», встречи проекта будут проходить в форме бесед с известными педиатрами и учеными», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участниками некоторых выпусков станут сами дети, которые будут отвечать на взрослые вопросы о здоровье. Затем комментарии дадут городские врачи, которые расскажут, что должны знать родители о профилактике и лечении заболеваний», - говорится в сообщении.

Ведущая лектория — врач-педиатр председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. Она известна по проектам «Марафон по роддомам» и «Беременные посиделки».

Первый выпуск уже доступен к просмотру на официальном канале YouTube городского департамента здравоохранения. Он посвящен отдыху с детьми на море в бархатный сезон. Гость лектория — главный педиатр Москвы и главный врач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.

Следить за новыми выпусками и анонсами можно на YouTube-канале московского департамента здравоохранения и в социальных сетях Татьяны Буцкой.