РИАМО - 28 авг. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл официальную часть форума педагогов в доме правительства Московской области, где вручил благодарности и знаки отличия учителям, передает в среду корреспондент РИАМО.

В Подмосковье проходит традиционный форум педагогов. Он проводится ежегодно с целью подведения итогов работы системы образования Московской области в предыдущем учебном году и постановки задач на следующий год. В этот раз форум педагогов проводят в новом формате – в течение двух дней. Накануне прошла практическая часть, работали тематические площадки. В первый день в работе форума приняли участие более 5 тысяч учителей.

«Мы регулярно встречаемся в этом зале перед большим событием – новым учебным годом. Каждый год мы подводим итоги, делаем анализ. Стараемся <…> внести лепту в систему образования. Неслучайно всегда одним из главных приоритетов деятельности нашего президента была модернизация, совершенствование, повышение системы образования», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в этом году в первый класс пойдут 104 тысячи детей, всего в Подмосковье будет 907 тысяч школьников.

«Могу сказать, что из нашего 700-миллиардного бюджета более 200 миллиардов мы направляем на систему образования. Считаем это безусловным приоритетом и, конечно, стараемся работать так, чтобы стимулировать экономику, привлекать новых инвесторов, чтобы наш бюджет позволял больше отдавать на социальные направления. Два из них главных – образование и здравоохранение», - добавил Воробьев.

Он уточнил, что власти Подмосковья серьезно работают над программой по строительству новых школ. В апреле было заложено одновременно строительство 50 школ.

«Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы большинство из них были сданы 1 сентября 2020 года. Тогда мы можем немножко выдохнуть и сказать, что нам не угрожает третья смена и мы успешно боремся со второй», - подчеркнул Воробьев.

По его словам, около 40-45% подмосковных детей после окончания школы поступают в колледжи.

«Рабочие профессии позволяют человеку уверено чувствовать себя в жизни, найти любимую профессию, реализоваться там, заработать и спланировать свое будущее. У нас 49 колледжей, и мы выделили специальную программу по модернизации всех средних учреждений», - отметил Воробьев.

На форуме педагогов были названы лучшие образовательные учреждения в рейтинге «Топ-100». Лучшие 10 школ получили по 1 миллиону рублей на развитие, остальные – по 500 тысяч рублей. Школа-интернат естественно-математической направленности имени П.Л. Капицы городского округа Долгопрудный стала лучшей школой в нынешнем году.

Детский сад комбинированного вида №46 «Маленькая страна» городского округа Балашиха победил в областном конкурсе «Лучший детский сад» в 2019 году.

Знак «За заслуги перед Московской областью» III степени получили директор Межрегионального центра компетенций – техникума имени С.П. Королева Ираида Ласкина из Королева, директор школы-интерната естественно-математической направленности имени П.Л. Капицы Марина Машкова из Долгопрудного, директор Областной гимназии имени Е.М. Примакова Майя Майсурадзе из Одинцовского городского округа, директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина из Солнечногорска, ректор Международного университета природы, общества и человека «Дубна» Дмитрий Фурсаев и ректор государственного гуманитарно-технологического университета Наталья Юсупова из Орехово-Зуева.

Знак Преподобного Сергия Радонежского получил депутат Московской областной думы, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Государственного социально-гуманитарного университета Алексей Мазуров.

Почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области» получили директор Индустриально-промышленного техникума Ирина Александровская из Дмитровского городского округа, учитель английского языка гимназии «Пущино», победитель конкурса «Учитель года России - 2015» Мария Ахапкина, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» Дмитрий Белоусов из Балашихи, директор лицея научно-инженерного профиля Ольга Домашина из Королева, директор физико-математического лицея №5 Нина Маринина из Долгопрудного, директор колледжа «Энергия» Нерсес Нерсесян из Реутова и директор профессионального колледжа «Московия» Сергей Нерубенко из Домодедова.

Также благодарностью губернатора Московской области были награждены директор школы №18 имени Подольских курсантов Елена Корастылева и директор Сергиево-Посадского колледжа Галина Носырева.

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