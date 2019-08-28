РИАМО - 28 авг. Зоозащитники спасли несколько сотен крыс, которые жили в квартире заводчицы в подмосковном Пушкине, сейчас при помощи неравнодушных людей активисты занимаются лечением и пристройством грызунов, сообщается в сообществе помощи крысам с тяжелой судьбой в соцсети «ВКонтакте».

В конце августа волонтеры узнали о «нехорошей квартире» в Пушкине, где в ужасных условиях жили десятки крыс. Когда их заводчица попала в больницу, животные остались без присмотра – гуляли по всей квартире и иногда падали из открытых окон. Соседи решили потравить запертых грызунов, однако на помощь «заложникам» пришли крысоводы.

При участии полицейских активисты вскрыли двери в квартиру. Увиденное волонтеры назвали мраком: три комнаты и кухня сверху до низу кишели голодными крысами. Впоследствии выяснилось, что несколько дней им приходилось питаться газетами и мебелью.

Грызунов принялись отлавливать для устройства к новым хозяевам. Одновременно в сообществе объявили сбор средств для помощи освобожденным крысам – некоторые из них нуждаются в стерилизации и лечении. Так, стерилизация двух самок, а также операция по удалению глаза одной из них обошлись волонтерам в 25 тысяч рублей.

«Переводы продолжают поступать буквально со всего света. Нам пришло несколько PayPal переводов из США и Бельгии. Продолжают поступать средства на пушкинских крысок из России. Нам пришли два перевода в долларовом эквиваленте, а также от дружественных крысоводов из Беларуси», – отмечается в сообществе.

Всего из квартиры вывезли около 400 крыс, в помещениях осталось еще около 100-200 животных. Часть крыс разъезжается на передержки, пристрой и лечение в другие города – Москву, Санкт-Петербург, Тверь.

Волонтеры все еще нуждаются в переносках, поилках, корме и медикаментах для спасенных крыс. Также требуется помощь ветеринаров и активистов с автомобилем.