РИАМО – 28 авг. Первые беспилотные поезда «Ласточка» могут появиться на Московском центральном кольце (МЦК) уже в 2021 году, сообщает «Интерфакс».

РЖД впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на испытательном кольце АО «ВНИИЖТ» в Щербинке. При разработке беспилотного поезда были задействованы только российские системы.

«Следующий год мы будем дорабатывать не столько технологию, сколько нормативную базу, поскольку нужно, чтобы любое действие было описано в нормативной базе. Окончательный шаг мы планируем сделать в 2021 году, и прежде всего такие поезда выйдут здесь, в Московском регионе, на МЦК», – сообщил глава РЖД Олег Белозеров.

По его словам, компания опробовала третий из четырех уровней работы поездов в беспилотном режиме.