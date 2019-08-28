РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 авг. В микрорайоне Северный подмосковного Домодедова построили общеобразовательную школу на 275 мест, учебное учреждение готовят к открытию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Школу построили в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы велись за счет средств бюджета.

«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 275 мест в микрорайоне Северный городского округа Домодедово», – говорится в сообщении.

По словам министра строительного комплекса региона Руслана Тагиева, общая площадь нового здания составляет более 7,5 тысяч квадратных метров.

«В школе предусмотрены просторные учебные кабинеты, актовый и спортивный зала, творческие, лаборантские классы и мастерские, библиотечный центр, столовая, административные и вспомогательные помещения», – сказал Тагиев.

На прилегающей территории есть спортивное ядро с футбольным полем, площадками для отдыха и игр. Также проведены работы по комплексному озеленению и благоустройству.

Новое здание построено с учетом потребностей маломобильных групп населения.