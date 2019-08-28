РИАМО - 28 авг. Столичные врачи спасли 40-летнего водителя автобуса, схватившегося за оборванный троллейбусный провод и получившего удар током, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Водитель вышел из автобуса и попытался рукой откинуть оборванный провод, который висел на пути движения по маршруту. Провод оказался под напряжением, мужчина почувствовал сильный удар электротоком и потерял сознание. Прохожие оттащили пострадавшего от провода и вызвали скорую помощь.

«Пострадавший доставлен в ожоговый центр городской клинической больницы имени Иноземцева и госпитализирован в отделение ожоговой реанимации. У мужчины зафиксировали электротравму с поражением сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, электроожог правой кисти, спины, левой стопы», – говорится в сообщении.

Врачам удалось достаточно быстро стабилизировать состояние пациента, восстановить сердечную деятельность и функцию центральной нервной системы. Хирургическая обработка ран и местное лечение в зонах поражения привели к восстановлению целостности пораженных кожных покровов.

Ни ампутации, ни трансплантации кожи пациенту не потребовалось. Через неделю мужчину выписали из ожогового центра практически здоровым.