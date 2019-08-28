РИАМО - 28 авг. С начала 2019 года взрывотехники «Мособлпожспаса» извлекли и уничтожили более 420 снарядов времен Великой Отечественной войны, основная их масса обнаружена в весенне-летний период, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Увеличение количества найденных боеприпасов связано с активной фазой проведения строительных, дорожных и дачных работ. Периодически снаряды находят и в лесном массиве.

«В летний период в Подмосковье ежемесячно обезвреживают порядка 100 боеприпасов времен ВОВ. Наибольшее количество выездов спасателей совершается в районы Московской области, где в годы войны шли ожесточенные бои за Москву – Можайск, Наро-Фоминск, Руза, Волоколамск, Лотошино, Солнечногорск, Клин», – сказал Пестов.

Самые распространенные среди опасных находок – артиллерийские снаряды, авиабомбы, инженерные боеприпасы, минометные мины и патроны.

«При обнаружении таких боеприпасов главной задачей является обеспечение безопасности жителей. В подобных случаях действия спасателей детально отработаны. Как правило, сначала место опасной находки оцепляют, и к работе приступают взрывотехники. После извлечения боеприпасов из земли специалисты складывают их в специальный контейнер, и вывозят в безопасное место для дальнейшего уничтожения», – добавил вице-губернатор.

В случае обнаружения боеприпаса необходимо незамедлительно сообщить о находке по единому номеру «112». Категорически запрещается предпринимать попытки обезвредить боеприпасы самостоятельно. Кроме того, важно исключить доступ окружающих к опасному предмету до приезда профессиональных спасателей или сотрудников правоохранительных органов.