РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 авг. В промзоне подмосковных Люберец на улице Транспортная сотрудники управления по охране окружающей среды администрации пресекли сжигание отходов, сообщается в Instagram-аккаунте управления.

«В ходе очередного рейда территории промзоны по улице Транспортная управлением по охране окружающей среды совместно с добровольной народной дружиной и сотрудниками МУ МВД России «Люберецкое» было пресечено сжигание отходов на территории завода пластмассы», – говорится в сообщении.

Один из арендаторов расположил на своей территории огромную печь для сжигания бытовых отходов, которую его обязали демонтировать. Кроме того, арендатор регулярно сжигали открытым способом порубочные остатки, что в свою очередь могло являться причиной неприятных запахов гари в Люберцах, поселках Томилино и Красково.

В отношении злоумышленника будет возбуждено административное расследование. Собранные материалы направлены в министерство экологии и природопользования Подмосковья.