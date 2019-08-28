РИАМО - 28 авг. Труп неизвестного мужчины обнаружили на территории гаражно-строительного кооператива «Светофор» в Высоковске городского округа Клин, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«27 августа в 01:15 в городском окурге Клин, город Высоковск, улица Текстильная, ГСК «Светофор» без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 45-50 лет. Приняты меры к установлению личности неизвестного», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг.

По данному факту проверку проводит следственный отдел по Клину ГСУ СК России по Московской области, добавил представитель пресс-службы.