РИАМО - 28 авг. Более 630,6 тысячи квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию на северо-западе Москвы за семь первых месяцев 2019 года, чуть больше половины из этих зданий – жилые, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Жилых строений ввели 332,7 тысячи квадратных метров. Среди социальных объектов - новый корпус школы №1302 на 400 мест, расположенный на улице Исаковского в районе Строгино. Его построили в марте текущего года, с 1 сентября он откроется для учеников 6-11 классов.

«На северо-западе Москвы, как и в других округах, власти уделяют большое внимание развитию социальной инфраструктуры. Решение задачи, которую ставит перед нами мэр Москвы Сергей Собянин, - создать комфортную и удобную среду для всех горожан и гостей столицы - позволит нашему городу стать в один ряд с самыми развитыми мегаполисами мира», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он рассказал, что в новом корпусе школы оборудовали восемь кабинетов универсального значения, а также специализированные естественнонаучные классы, которые будут совмещены с практикумом (физика, химия, биология), четыре кабинета для изучения иностранного языка, два кабинета для уроков по информационным технологиям и вычислительной технике, кабинет технического черчения и рисования и два кабинета-мастерских.

В новом корпусе также есть библиотека, кабинеты первичной медицинской помощи, а также комнаты логопеда и психолога. В здании создали условия для творческих проектов: здесь появилась фото-киностудия, кабинеты технического творчества, астрономии и аудиостудия для изучения иностранных языков. Для занятий спортом здесь создали спортзал и открытую площадку с резиновым покрытием.

Левкин отметил, что по программе реновации всего в указанном округе определен 431 «программный» дом, насчитывается 17 стартовых площадок. Работа по подбору новых участков продолжается.