РИАМО - 28 авг. В шаговой доступности от метро на Зеленом проспекте в столице начали строить жилой дом по программе реновации, в нем будет 144 квартиры, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Перово по адресу: Зеленый проспект, владение 27А, идет строительство дома по программе реновации. Жители района получат новый дом в шаговой доступности от метро. В настоящее время строители возводят надземную часть здания. Ввести дом в эксплуатацию мы планируем в следующем году», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Жилой дом – монолитный односекционный, строится по индивидуальному проекту. Фасады здания выполнят из навесных панелей с отделкой из кирпича в бежевой гамме. На фасадах установят корзины для кондиционеров, лоджии застеклят.

В доме предусмотрено 144 квартиры (однокомнатных – 21, двухкомнатных – 106, трехкомнатных – 17). Общая площадь квартир – 8 285,5 квадратных метра. Четыре квартиры оборудуют для маломобильных людей.

«На первом нежилом этаже расположатся колясочная, помещение консьержа и кладовая для уборочного инвентаря, а также помещения общественного назначения. В них в будущем смогут разместиться, например, магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, творческие кружки и секции, а также центр информирования населения», - добавляется в сообщении.

В каждой секции дома установят два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 килограммов и 1 тонна.

Придомовую территорию благоустроят – оборудуют детскую игровую площадку, организуют зону для занятий спортом, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Проектом строительства предусмотрены парковочные места, также оставить автомобили можно будет на подземной автостоянке.

«Всего в Восточном округе в программу реновации включен 1061 жилой дом общей площадью 3,6 миллиона квадратных метров. Для начала реализации программы в округе подобрано 99 стартовых площадок», - уточнил Бочкарев.

Он отметил, что в районе Перово в программу реновации вошли 196 жилых домов общей площадью 724,9 тысячи квадратных метров. Также в районе находятся 19 стартовых площадок, активно продолжается работа по подбору новых площадок.