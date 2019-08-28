РИАМО - 28 авг. В рамках благоустройства в парке усадьбы Люблино в Москве появятся три плавающих фонтана, их установят на Люблинском пруду, всего в порядок приведут более 36 гектаров парка, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

«Каждый фонтан будет состоять из двух уровней. На нижнем будет бить поток из 16 струй. Они будут расходиться в разные стороны на 2,5 метра, а на верхнем уровне из центра – бить одна струя. Высота выброса центральной струи будет достигать от восьми до 10 метров, а боковых — от пяти до семи», - говорится в сообщении.

При этом потоки воды будут напоминать раскрытый веер. Полюбоваться на фонтанами можно будет и днем и ночью, ведь каждый из них специально оборудуют 20 светильниками

Фонтаны будут выполнять не только эстетическую, но и практическую функцию. Так, они обеспечат циркуляцию воды во всем Люблинском пруду, общая площадь которого составляет более 14 гектаров. Это позволит водоему насыщаться кислородом, что полезно для его обитателей. Кроме того, это не даст воде застаиваться, а водорослям разрастаться.

«До начала работ по благоустройству в водоеме уже располагался фонтан, однако за время эксплуатации он пришел в негодность. По просьбам жителей было принято решение о его замене, а учитывая размер водоема – увеличить количество фонтанов», - дополняется в материале.

В рамках благоустройства уже провели реабилитацию водоема и укрепили его берега. Здесь же обустроена удобная набережная и прогулочный маршрут.

Также здесь обустроили площадку с круговыми качелями, шесть игровых и спортивных зон. Кроме того, в парке появилась новая лодочная станция и павильон для проведения культурно-массовых мероприятий.

Парк планируют открыть для посетителей в текущем году.