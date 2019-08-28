РИАМО - 28 авг. В городском округе Протвино участились сообщения о мошенниках, которые ходят по квартирам и предлагают свои услуги по чистке вентиляции, сообщается на официальном сайте городского округа.

«По поступившей в администрацию и ОМВД России по городскому округу Протвино информации, по квартирам жилых домов ходят молодые люди в камуфлированной одежде и предлагают услуги по прочистке вентиляции, ссылаясь на то, что в ближайшее время сотрудники МЧС будут устанавливать датчики противопожарной защиты», - говорится в сообщении.

Однако на самом деле МЧС установкой пожарных датчиков в Протвине в настоящий момент не занимается и заниматься пока не планирует.

Местных жителей призвали не доверять мошенникам и информировать дежурную часть полиции.