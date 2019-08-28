РИАМО - 28 авг. На автостоянке на Пригородном шоссе обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями, подозреваемого в убийстве задержали, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Он отметил, что 27 августа в Ленинском городском округе, ЖК «Пригород Лесное», Пригородное шоссе на автостоянке с ножевыми ранениями тела обнаружен труп мужчины 1966 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Видное ГСУ СК России по Московской области мужчина 1963 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», заключил представитель пресс-службы.