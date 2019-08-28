РИАМО - 28 авг. За первые пять месяцев 2019 года прибыль столичных предприятий и организаций без учета малых предприятий, банков и страховых организаций составила более 2,194 триллиона рублей, говорится в документе, опубликованном на сайте Мосгорстата.

Финансовый результат работы предприятий и организаций с января по май нынешнего года составил 140,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - 1,86 триллиона рублей.

Убыток организаций за 5 месяцев превысил 334,7 миллиарда рублей.

По данным на 1 июня, число убыточных предприятий в Москве составило 1712, это 31,1% от количества обследованных организаций. В мае 2019 года число убыточных предприятий составляло 1753.

Кредиторская задолженность по кругу крупных и средних предприятий и организаций без учета кредитов и займов на 1 июня составила 18,3 триллиона рублей, что составляет 99,7% к предыдущему месяцу, доля просроченной задолженности – 8,9%.

Дебиторская задолженность по кругу крупных и средних предприятий и организаций на 1 июня составила 17,6 триллиона рублей. Это 97,7% к предыдущему месяцу. Доля просроченной задолженности составляет 5,4%.