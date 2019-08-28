РИАМО - 28 авг. Тело мужчины с колото-резаным ранением нашли в Домодедове, подозреваемого в убийстве задержали, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 26 августа в 20:25 на улице Корнеева в Домодедове с колото-резаным ранением обнаружен мужчина 1969 года рождения, в 20:55 при оказании медицинской помощи скончался.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Домодедову ГСУ СК России по Московской области мужчина 1979 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».