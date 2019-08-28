РИАМО - 28 авг. На Савеловском направлении первого маршрута Московских центральных диаметров Одинцово – Лобня в черте города планируется организовать 12 остановочных пунктов, всего на МЦД-1 будет 28 остановочных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Три из них – «Илимская», «Петровско-Разумовское» и «Дмитровская» – появятся впервые. На «Петровско-Разумовском» будет организована пересадка на две линии Московского метрополитена и Октябрьскую железную дорогу.

«Узел, который развивается на станции «Дмитровская», интересен тем, что там пересекутся МЦД-1 и МЦД-2, также здесь идет формирование дополнительной пересадки на одноименную станцию метро», – сказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Кроме того, на Савеловском направлении МЖД планируется перенос платформ на станциях «Марк» и «Лианозово», сдвиг последней позволит организовать удобную, комфортную и безопасную пересадку на проектируемую Люблинско-Дмитровскую линию метро.

МЦД-1 свяжет Савеловское и Белорусское направления Московской железной дороги. Общая протяженность линии составит 52 километра, на ней запроектировано 28 остановочных пунктов.

В настоящее время институт Генплана Москвы разрабатывает проекты планировки территорий (ППТ), прилегающих к МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск.

«Проекты планировки помогут определить градостроительный потенциал территорий, в том числе для строительства транспортно-пересадочных узлов, остановок общественного транспорта, благоустройства и создания комфортной городской среды для жителей и гостей столицы», – уточнил руководитель Транспортно-инженерного центра института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. Станции МЦД будут работать с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составят 5-6 минут в часы пик.