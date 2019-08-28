Традиционно перед началом нового учебного года в Московской области подготовили ежегодный рейтинг 100 лучших образовательных учреждений региона. В этом году лучшей стала Московская областная общеобразовательная школа-интернат естественно-математической направленности имени П.Л. Капицы в Долгопрудном.

Основными критериями оценки школ стали качество преподавания, применение новых технологий, оснащение кабинетов. Также учитывались результаты выпускников на ЕГЭ и участие учащихся во всероссийских и международных олимпиадах.

Рейтинг опубликован в газете «Подмосковье сегодня», которая является официальным публикатором нормативных правовых актов Московской области.

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1. ГОБУ «Московская областная общеобразовательная школа-интернат естественно-математической направленности» имени П.Л. Капицы (г.о. Долгопрудный)

2. АНОО «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» (Одинцовский городской округ)

3. МАОУ «Физико-математический лицей №5» (г.о. Долгопрудный)

4. МОУ «Дмитровская гимназия «Логос» (Дмитровский городской округ)

5. МБОУ «Лицей №6» им. академика Г.Н. Флерова (г.о. Дубна)

6. МАОУ «Гимназия №12» (г.о. Долгопрудный)

7. МОУ «Гимназия «Дмитров» (Дмитровский городской округ)

8. МАОУ городского округа Королев Московской области «Лицей научно-инженерного профиля» (г.о. Королев)

9. МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (Сергиево-Посадский городской округ)

10. МБОУ «Одинцовская лингвистическая гимназия» (Одинцовский городской округ)

11. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением иностранного языка» (г.о. Жуковский)

12. МБОУ «Физико-математический лицей» (Сергиево-Посадский городской округ)

13. МОУ «Лицей №23» (г.о. Подольск)

14. МБОУ «Одинцовский лицей № 2» (Одинцовский городской округ)

15. МБОУ «Лицей г. Шатуры» (г.о. Шатура)

16. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением иностранного языка» (г.о. Электросталь)

17. МБОУ «Гимназия» (г.о. Протвино)

18. МОУ «Гимназия №9» (г.о. Электросталь)

19. МОУ «Гимназия им. Подольских курсантов микрорайона Климовск» (г.о. Подольск)

20. МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» (Сергиево-Посадский городской округ)

21. МБОУ «Лицей №15 г. Химки» (г.о. Химки)

22. МБОУ «Лицей» (г.о. Лобня)

23. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» (г.о. Красногорск)

24. МАОУ «Щелковская гимназия» (г.о. Щелково)

25. МОУ «Крупинская средняя общеобразовательная школа» (г.о. Павловский Посад)

26. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» (г.о. Люберцы)

27. МБОУ «Перхушковская основная общеобразовательная школа» (Одинцовский городской округ)

28. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» (г.о. Ивантеевка)

29. МБОУ «Лицей №11 г. Химки» (г.о. Химки)

30. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (г.о. Лобня)

31. МОУ «Лицей №5» (г.о. Подольск)

32. МБОУ «Богородская гимназия города Ногинска» (Богородский городской округ)

33. МАОУ «Лицей №15» (г.о. Мытищи)

34. МБОУ «Одинцовский лицей №10» (Одинцовский городской округ)

35. МОУ «Лицей №14» (г.о. Электросталь)

36. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» (г.о. Чехов)

37. МОУ «Воздвиженская основная общеобразовательная школа» (г.о. Клин)

38. МБОУ городского округа Королев Московской области «Гимназия № 17» (г.о. Королев)

39. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (г.о. Чехов)

40. МБОУ «Гимназия № 7» (г.о. Чехов)

41. МОУ «Лицей №7» (г.о. Электросталь)

42. МАОУ «Земская гимназия» (г.о. Балашиха)

43. МБОУ городского округа Королев Московской области «Гимназия № 5» (г.о. Королев)

44. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (г.о. Чехов)

45. МОУ «Гимназия №1» (г.о. Воскресенск)

46. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (г.о. Павловский Посад)

47. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №32 имени 177 истребительного авиационного московского полка» (г.о. Подольск)

48. МБОУ «Гимназия №9 г. Химки» (г.о. Химки)

49. МОУ «Лицей № 4 г. Дмитрова» (Дмитровский городской округ)

50. МБОУ «Бужаниновская средняя общеобразовательная школа» (Сергиево-Посадский городской округ)

51. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Шатуры» (г.о. Шатура)

52. МОУ «Гимназия №15» (Орехово-Зуевский городской округ)

53. МОУ «Георгиевская гимназия» (г.о. Егорьевск)

54. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» (Раменский городской округ)

55. МОУ «Лицей №8» (г.о. Электросталь)

56. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» (г.о. Электросталь)

57. МОУ «Гимназия №17» (г.о. Электросталь)

58. МОУ «Лицей №1» (г.о. Подольск)

59. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» (г.о. Мытищи)

60. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» (г.о. Щелково)

61. МБОУ «Лицей Климовска» (г.о. Подольск)

62. МОУ «Савостинская средняя общеобразовательная школа» (г.о. Лотошино)

63. МОУ - Петровская школа «Содружество» (г.о. Клин)

64. МАОУ «Гимназия» (г.о. Реутов)

65. МБОУ «Гимназия №2 городского округа Краснознаменск Московской области» (г.о. Краснознаменск)

66. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» (г.о. Щелково)

67. МБОУ «Лицей №4» (г.о. Чехов)

68. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» (Орехово-Зуевский городской округ)

69. МAОУ «Лицей №13 г. Химки (Аэрокосмический лицей)» (г.о. Химки)

70. МБОУ «Лицей «Дубна» (г.о. Дубна)

71. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. И.А.Флерова» (г.о. Балашиха)

72. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» (г.о. Долгопрудный)

73. МОУ «Лицей» (г.о. Балашиха)

74. МАОУ «Домодедовская Гимназия №5» (г.о. Домодедово)

75. МОУ «Гимназия №1» (г.о. Клин)

76. МОУ «Раменская средняя общеобразовательная школа №9» (Раменский городской округ)

77. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» (г.о. Электросталь)

78. МАОУ «Лицей №14 им. Ю.А. Гагарина» (г.о. Щелково)

79. МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» (Сергиево-Посадский городской округ)

80. МОУ «Ново-Харитоновская средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов» (Раменский городской округ)

81. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» (г.о. Долгопрудный)

82. МБОУ «Многопрофильная лингвистическая гимназия №33» (г.о. Мытищи)

83. МОУ «Гимназия №7» (г.о. Лыткарино)

84. МБОУ «Гимназия № 3» (г.о. Дубна)

85. МБОУ «Авсюнинская средняя общеобразовательная школа» (Орехово-Зуевский городской округ)

86. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. В.М. Комарова с углубленным изучением английского языка» (ЗАТО г.о. Звездный городок)

87. МБОУ «Лицей №1» (г.о. Ступино)

88. МОО «Средняя общеобразовательная школа c углубленным изучением отдельных предметов №7» (г.о. Клин)

89. МОУ «Раменская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» (Раменский городской округ)

90. МБОУ «Гимназия № 8 им. академика Н.Н. Боголюбова» (г.о. Дубна)

91. МКОУ «Стремиловская основная общеобразовательная школа» (г.о. Чехов)

92. МАОУ «Гимназия имени Александра Александровича Пушкина» (г.о. Бронницы)

93. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов» (г.о. Ступино)

94. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» (г.о. Щелково)

95. МОУ «Гимназия №21» (г.о. Электросталь)

96. МБОУ «Гимназия №5 г. Сергиева Посада» (Сергиево-Посадский городской округ)

97. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» (г.о. Балашиха)

98. МОУ «Гимназия № 41» (г.о. Люберцы)

99. МБОУ «Гимназия №2» (г.о. Балашиха)

100. МАОУ «Гимназия №1» (г.о. Балашиха)

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