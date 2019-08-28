Традиционно перед началом нового учебного года в Московской области подготовили ежегодный рейтинг 100 лучших образовательных учреждений региона. В этом году лучшей стала Московская областная общеобразовательная школа-интернат естественно-математической направленности имени П.Л. Капицы в Долгопрудном.
Основными критериями оценки школ стали качество преподавания, применение новых технологий, оснащение кабинетов. Также учитывались результаты выпускников на ЕГЭ и участие учащихся во всероссийских и международных олимпиадах.
Рейтинг опубликован в газете «Подмосковье сегодня», которая является официальным публикатором нормативных правовых актов Московской области.
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1. ГОБУ «Московская областная общеобразовательная школа-интернат естественно-математической направленности» имени П.Л. Капицы (г.о. Долгопрудный)
2. АНОО «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» (Одинцовский городской округ)
3. МАОУ «Физико-математический лицей №5» (г.о. Долгопрудный)
4. МОУ «Дмитровская гимназия «Логос» (Дмитровский городской округ)
5. МБОУ «Лицей №6» им. академика Г.Н. Флерова (г.о. Дубна)
6. МАОУ «Гимназия №12» (г.о. Долгопрудный)
7. МОУ «Гимназия «Дмитров» (Дмитровский городской округ)
8. МАОУ городского округа Королев Московской области «Лицей научно-инженерного профиля» (г.о. Королев)
9. МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (Сергиево-Посадский городской округ)
10. МБОУ «Одинцовская лингвистическая гимназия» (Одинцовский городской округ)
11. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением иностранного языка» (г.о. Жуковский)
12. МБОУ «Физико-математический лицей» (Сергиево-Посадский городской округ)
13. МОУ «Лицей №23» (г.о. Подольск)
14. МБОУ «Одинцовский лицей № 2» (Одинцовский городской округ)
15. МБОУ «Лицей г. Шатуры» (г.о. Шатура)
16. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением иностранного языка» (г.о. Электросталь)
17. МБОУ «Гимназия» (г.о. Протвино)
18. МОУ «Гимназия №9» (г.о. Электросталь)
19. МОУ «Гимназия им. Подольских курсантов микрорайона Климовск» (г.о. Подольск)
20. МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» (Сергиево-Посадский городской округ)
21. МБОУ «Лицей №15 г. Химки» (г.о. Химки)
22. МБОУ «Лицей» (г.о. Лобня)
23. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» (г.о. Красногорск)
24. МАОУ «Щелковская гимназия» (г.о. Щелково)
25. МОУ «Крупинская средняя общеобразовательная школа» (г.о. Павловский Посад)
26. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» (г.о. Люберцы)
27. МБОУ «Перхушковская основная общеобразовательная школа» (Одинцовский городской округ)
28. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» (г.о. Ивантеевка)
29. МБОУ «Лицей №11 г. Химки» (г.о. Химки)
30. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (г.о. Лобня)
31. МОУ «Лицей №5» (г.о. Подольск)
32. МБОУ «Богородская гимназия города Ногинска» (Богородский городской округ)
33. МАОУ «Лицей №15» (г.о. Мытищи)
34. МБОУ «Одинцовский лицей №10» (Одинцовский городской округ)
35. МОУ «Лицей №14» (г.о. Электросталь)
36. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» (г.о. Чехов)
37. МОУ «Воздвиженская основная общеобразовательная школа» (г.о. Клин)
38. МБОУ городского округа Королев Московской области «Гимназия № 17» (г.о. Королев)
39. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (г.о. Чехов)
40. МБОУ «Гимназия № 7» (г.о. Чехов)
41. МОУ «Лицей №7» (г.о. Электросталь)
42. МАОУ «Земская гимназия» (г.о. Балашиха)
43. МБОУ городского округа Королев Московской области «Гимназия № 5» (г.о. Королев)
44. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (г.о. Чехов)
45. МОУ «Гимназия №1» (г.о. Воскресенск)
46. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (г.о. Павловский Посад)
47. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №32 имени 177 истребительного авиационного московского полка» (г.о. Подольск)
48. МБОУ «Гимназия №9 г. Химки» (г.о. Химки)
49. МОУ «Лицей № 4 г. Дмитрова» (Дмитровский городской округ)
50. МБОУ «Бужаниновская средняя общеобразовательная школа» (Сергиево-Посадский городской округ)
51. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Шатуры» (г.о. Шатура)
52. МОУ «Гимназия №15» (Орехово-Зуевский городской округ)
53. МОУ «Георгиевская гимназия» (г.о. Егорьевск)
54. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» (Раменский городской округ)
55. МОУ «Лицей №8» (г.о. Электросталь)
56. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» (г.о. Электросталь)
57. МОУ «Гимназия №17» (г.о. Электросталь)
58. МОУ «Лицей №1» (г.о. Подольск)
59. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» (г.о. Мытищи)
60. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» (г.о. Щелково)
61. МБОУ «Лицей Климовска» (г.о. Подольск)
62. МОУ «Савостинская средняя общеобразовательная школа» (г.о. Лотошино)
63. МОУ - Петровская школа «Содружество» (г.о. Клин)
64. МАОУ «Гимназия» (г.о. Реутов)
65. МБОУ «Гимназия №2 городского округа Краснознаменск Московской области» (г.о. Краснознаменск)
66. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» (г.о. Щелково)
67. МБОУ «Лицей №4» (г.о. Чехов)
68. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» (Орехово-Зуевский городской округ)
69. МAОУ «Лицей №13 г. Химки (Аэрокосмический лицей)» (г.о. Химки)
70. МБОУ «Лицей «Дубна» (г.о. Дубна)
71. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. И.А.Флерова» (г.о. Балашиха)
72. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» (г.о. Долгопрудный)
73. МОУ «Лицей» (г.о. Балашиха)
74. МАОУ «Домодедовская Гимназия №5» (г.о. Домодедово)
75. МОУ «Гимназия №1» (г.о. Клин)
76. МОУ «Раменская средняя общеобразовательная школа №9» (Раменский городской округ)
77. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» (г.о. Электросталь)
78. МАОУ «Лицей №14 им. Ю.А. Гагарина» (г.о. Щелково)
79. МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» (Сергиево-Посадский городской округ)
80. МОУ «Ново-Харитоновская средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов» (Раменский городской округ)
81. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» (г.о. Долгопрудный)
82. МБОУ «Многопрофильная лингвистическая гимназия №33» (г.о. Мытищи)
83. МОУ «Гимназия №7» (г.о. Лыткарино)
84. МБОУ «Гимназия № 3» (г.о. Дубна)
85. МБОУ «Авсюнинская средняя общеобразовательная школа» (Орехово-Зуевский городской округ)
86. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. В.М. Комарова с углубленным изучением английского языка» (ЗАТО г.о. Звездный городок)
87. МБОУ «Лицей №1» (г.о. Ступино)
88. МОО «Средняя общеобразовательная школа c углубленным изучением отдельных предметов №7» (г.о. Клин)
89. МОУ «Раменская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» (Раменский городской округ)
90. МБОУ «Гимназия № 8 им. академика Н.Н. Боголюбова» (г.о. Дубна)
91. МКОУ «Стремиловская основная общеобразовательная школа» (г.о. Чехов)
92. МАОУ «Гимназия имени Александра Александровича Пушкина» (г.о. Бронницы)
93. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов» (г.о. Ступино)
94. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» (г.о. Щелково)
95. МОУ «Гимназия №21» (г.о. Электросталь)
96. МБОУ «Гимназия №5 г. Сергиева Посада» (Сергиево-Посадский городской округ)
97. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» (г.о. Балашиха)
98. МОУ «Гимназия № 41» (г.о. Люберцы)
99. МБОУ «Гимназия №2» (г.о. Балашиха)
100. МАОУ «Гимназия №1» (г.о. Балашиха)
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