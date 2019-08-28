РИАМО - 28 авг. С ноября 2019 года у почтальонов, операторов почтовой связи, начальников отделений почтовой связи и их заместителей в Москве зарплаты вырастут в среднем на 20%, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

Программа повышения заработных плат на «Почте России» запущена в этом году. В течение 1,5 лет планируется довести уровень оплаты труда персонала основного производства до среднерыночной по сопоставимым профессиям.

«Повышение, планируемое в Москве в ноябре 2019 года, затронет более 11 тысяч наших сотрудников. Это люди, которые ежедневно доставляют москвичам письма, газеты, принимают и выдают посылки и бандероли, оказывают жителям и гостям столицы весь спектр почтовых услуг. В среднем заработная плата у них повысится на 20%», - сказал директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Сегодня в Москве работает 547 отделений почтовой связи. С 2018 года запущена программа модернизации почтовых отделений: в помещениях проводится современный ремонт, устанавливается новейшее оборудование, улучшаются стандарты оказания услуг.

По данным пресс-службы, самая популярная услуга у москвичей на сегодняшний день – выдача отправлений с использованием простой электронной подписи. Услуга бесплатна и позволяет получать письма и посылки без заполнения бланков и предъявления документов. В столице с помощью простой электронной подписи с начала 2019 года было выдано около 20 миллионов почтовых отправлений.

«С 2010 года Москва идет по пути цифровизации ключевых отраслей. Для нас важно, что такие крупные государственные компании, как «Почта России», поддерживают этот курс и активно внедряют информационные технологии в свою повседневную работу. Главная цель этих преобразований – сэкономить время горожан и сделать получение услуг еще доступнее», - отметил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Почта России» в Москве начинает пилотирование электронного знака почтовой оплаты. QR-код будет генерироваться по запросу пользователя в информационной системе почты. В знак онлайн-оплаты закладывается ключевая информация об отправлении, место сдачи почтового отправления, его вид и тариф.