РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 28 авг. На трех станциях Павелецкого направления МЖД до 30 августа не будут останавливаться поезда, в районе Домодедова будет изменено движение электричек в сторону Москвы, сообщается на официальной странице администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«До 30 августа в Домодедове с 10:00 до 19:00 все электрички в сторону Москвы проследуют без остановок на платформах «Ситенка», «Жилево» и «Шугарово». Некоторым поездам отменены также остановки в «Михнево», «Привалово», «Вельяминово», «Барыбино» и на 52 километре», – говорится в сообщении.

Изменения связаны с капитальным ремонтом второго пути на участке Ступино – Жилево – Михнево.