РИАМО - 28 авг. Управление Роспотребнадзора по Подмосковью провело горячую линию, посвященную вопросам размещения молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговых залах, больше всего вопросов касалось отсутствия информационных надписей в магазинах, сообщается на сайте ведомства.

С 1 июля, по правилам продажи отдельных видов товаров, в торговом зале или ином месте продажи размещать молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты нужно так, чтобы можно было визуально отличить указанные продукты от других пищевых продуктов. Рядом с молочными продуктами должна быть надпись «Продукты без заменителя молочного жира».

«Наибольшее количество консультаций дано по вопросам: отсутствия информационной надписи «Продукция без заменителя молочного жира» – 325 обращений, что составило 42% от общего количества обращений», — говорится в сообщении.

По поводу необходимости разъяснения, как выбрать молочную продукцию без заменителя молочного жира (требования к выкладке и информационной надписи), поступило 213 обращений, или 28%. 145 обращений касались несоблюдения порядка выкладки, это составило 20%. Потребителей также интересовали иные вопросы соблюдения правил продажи - 75 обращений, или 10%.

Горячая линия проводилась с 12 по 25 августа. Всего поступило 758 обращений.

Кроме того, в период проведения горячей линии поступило три устных жалобы о нарушении установленных требований при реализации молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов.