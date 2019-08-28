РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 авг. В Подольске огнеборцы потушили возгорание в частном доме на улице Кирова, к тушению пожара привлекли пять единиц техники и 20 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 28 августа в 00:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Подольск, улица Кирова, дом №100. В 05:03 ликвидировали пожар», – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли пять единиц техники и 20 человек, никто не пострадал.

По словам очевидцев, они слышали сильный хлопок, похожий на взрыв газа.