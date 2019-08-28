РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 авг. Госавтоинспекторы подмосковных Люберец с 1 по 20 сентября будут проводить в горокруге рейды по выявлению пьяных водителей, говорится в сообщении группы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«1 сентября рейд пройдет по адресу: деревня Марусино, улица Заречная, дом 11 корпус 4, 6 сентября – по адресу: улица Кирова, дом №34 и 20 сентября – по адресу: Комсомольский проспект, дом №9. Рейд пройдет с 22:00 до 23:00», – говорится в сообщении.

В соответствии с действующим административным законодательством за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, будучи ранее лишенным прав, он понесет уголовную ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкциями которой предусматриваются штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Сотрудники ГИБДД просят сообщать о лицах в нетрезвом состоянии, намеревающихся сесть за руль транспортного средства, по номеру «112» или телефону дежурной части ОГИБДД: 8(495)501-25-83.