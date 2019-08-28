РИАМО - 28 авг. Forbes составил рейтинг самых успешных семейных династий бизнесменов, по сравнению с 2018-м, топ обновился на треть, сообщается на сайте издания.

«В экономике России продолжается стагнация <…>. Не растут и оценки активов российских предпринимателей — по сравнению с прошлым годом, совокупное состояние десяти богатейших семей практически не изменилось, увеличилось всего на 300 миллионов долларов до 25,3 миллиарда долларов», - говорится в сообщении.

Возглавляет топ уже четыре года подряд семья Гуцериевых (НК «Русснефть», НК «Фортеинвест», «М.Видео» и другие). За прошедший год их общее состояние немного снизилось. Сейчас состояние всех представителей семьи оценивается в 5,56 миллиарда долларов (в 2018 году – 5,97 миллиарда).

Второе место снова занял клан Ротенбергов (фонд «СКД «Явара-Нева», СМП Банк, «Газпром бурение» и другие). Их общие семейные активы оцениваются в 5,18 миллиарда долларов

На третей строчке семья Шаймиевых (2,8 миллиарда долларов; «Татавтодор», УК «Гранат-Стан Групп», акции группы ТАИФ). За год их совокупное состояние выросло на 320 миллионов долларов.

В десятку также вошли семьи Гапонцев (1,85 миллиарда рублей), Евтушенковых (1,94 миллиарда долларов), Рахимкуловых (1,89 миллиарда долларов), Линников (1,6 миллиарда долларов), Саркисовых (1,6 миллиарда долларов), Бажаевых (1,51 миллиарда долларов) и Михайловых (1,16 миллиарда долларов).

Новичками рейтинга стали семьи Евтушенковых (АФК «Система»), Линников («Мираторг») и Михайловых (группа «Черкизово»).