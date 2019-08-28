РИАМО - 28 авг. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России задержали 15 подозреваемых в мошенничестве, которые действовали на территории Московского региона и Волгограда, злоумышленники якобы продавали автомобильные запчасти онлайн, брали деньги и исчезали, сообщается на сайте МВД РФ.

«Установлено, что организованная группа действовала на территории Московского региона и Волгограда. На одном из сайтов бесплатных объявлений злоумышленники размещали информацию о продаже запчастей для автомобилей с условиями предоплаты от 50 до 100%. В арендованных квартирах они организовали колл-центры, куда поступали звонки. После перечисления покупателями денежных средств на банковские счета третьих лиц подозреваемые переставали выходить на связь», - говорится в сообщении.

Следственным управлением МВД по Чувашской Республике возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Сотрудниками полиции в результате крупномасштабной операции, проведенной при участии Росгвардии, в Москве, Московской области, Волгограде и Саратове задержаны 14 участников группы – граждане России и государств ближнего зарубежья, а также предполагаемый организатор.

При обысках по местам проживания фигурантов, а также в колл-центрах обнаружены и изъяты банковские карты, бухгалтерская документация, электронные носители информации, телефоны и компьютеры. Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств противоправной деятельности», - заключила официальный представитель МВД России Ирина Волк.