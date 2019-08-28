РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 авг. Предприятие в Королеве оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушения Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» и Федерального закона «О техническом регулировании», говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Управлением Россельхознадзора была проведена проверка соблюдения требований законодательства РФ в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в отношении ООО «Плодородие» в Королеве.

«В процессе проведения проверки Управлением установлено, что ООО «Плодородие» осуществило реализацию партии соевых бобов в количестве 57,38 тонны в адрес ЗАО «Био-Компонент». В сопроводительных документах отсутствовала информация о декларации о соответствии на данную продукцию, что является нарушением Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» и ФЗ «О техническом регулировании», – говорится в сообщении.

ООО «Плодородие» привлекли к административной ответственности по статье 14.45 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.