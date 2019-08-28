РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 авг. В Подольске жители одного из домов на улице Народная более двух недель остаются без горячей воды из-за неисправности на котельной, сообщила «РИАМО в Подольске» диспетчер УК ООО «РЭО».

Жительница округа обратилась в горпортал «РИАМО в Подольске» с жалобой на отсутствие горячей воды в доме №23 по улице Народная. Она отметила, что жители вынуждены обходиться без горячей воды с 13 августа.

«По имеющейся у меня информации, в данном доме не будет горячей воды до 31 августа, включительно. Отключение произошло из-за неисправностей на котельной. В настоящее время для котельной приобретается дополнительное оборудование», – сказала диспетчер.