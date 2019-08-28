РИАМО - 28 авг. Пригородные поезда на Киевском направлении МЖД ввели в график после утреннего сбоя, сейчас они курсируют по расписанию, сообщается на сайте Московской железной дороги.

Утром в среду на железнодорожном переезде около станции «Внуково» заглох автобус. Из-за этого у ряда пригородных поездов Киевского направления увеличились интервалы следования.

«Московская железная дорога ввела в график пригородные поезда Киевского направления, задержанные в результате заглохшего на переезде возле станции «Внуково» автобуса», - говорится в сообщении.

Специалисты МЖД приняли все необходимые меры для сокращения задержек и возвращения электричек в график.