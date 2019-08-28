РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 авг. Полицейские в Королеве задержали женщину, подозреваемую в угоне автомобиля такси, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Королев поступило заявление от местного жителя о ДТП около одного из домов по улице Грабина.

«Полицейскими установлено, что 31-летняя местная жительница, находясь в автомобиле такси иностранного производства, воспользовавшись отсутствием водителя, завладела транспортным средством и уехала. После чего совершила наезд на металлическое ограждение около магазина. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование», – сказала Еруновская.

В отношении подозреваемой отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.