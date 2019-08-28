РИАМО - 28 авг. Перед стартом нового учебного года в Московской области подготовили ежегодный рейтинг школ, список из 100 самых лучших образовательных учреждений региона опубликован в газете «Подмосковье сегодня» в среду.

Третий год подряд лучшей в Подмосковье признали Московскую областную общеобразовательную школу-интернат естественно-математической направленности имени П.Л. Капицы в Долгопрудном. На втором месте - областная гимназия имени Е.М. Примакова в Одинцовском округе. Третьим стал физико-математический лицей №5 в Долгопрудном.

В топ-10 также вошли Дмитровская гимназия «Логос» в Дмитровском округе, лицей №6 имени академика Г.Н. Флерова в Дубне, гимназия №12 в Долгопрудном, гимназия «Дмитров» в Дмитровском округе, лицей научно-инженерного профиля в Королеве, Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского в Сергиево-Посадском округе, Одинцовская лингвистическая гимназия в Одинцовском округе.

Основными критериями оценки школ стали качество преподавания, применение новых технологий, оснащение кабинетов. Также учитывались результаты выпускников на ЕГЭ и участие учащихся во всероссийских и международных олимпиадах.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова, 10 лучших школ получат по 1 миллиону рублей на развитие, еще 90 школ – по 500 тысяч рублей.

«Всего в регионе работает более 1,5 тысяч школ. Весь год эксперты анализировали объекты по важным аспектам, чтобы составить топ лучших. Деньги школа может потратить на свое усмотрение, например, на закупку дополнительной техники, оснащение классов или ремонт», - добавила Забралова.

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