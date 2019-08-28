РИАМО - 28 авг. В Подмосковье продолжаются контрольные мероприятия на гидросооружениях системы обводнения торфяников, по состоянию на август, в них закачано 3,35 тысячи кубометров воды, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина, специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы «МОС АВС» провели плановую проверку комплексов гидротехнических сооружений системы обводнения торфяников региона.

«По предварительным оценкам гидросооружения системы обводнения торфяников работают в штатном режиме. Целью мероприятия является составление дефектных ведомостей для организации эксплуатации объектов в следующем году и заключения договоров с подрядчиками», - говорится в сообщении.

Как отметил представитель пресс-службы министерства, за неделю в районе работы областных гидротехнических сооружений системы обводнения торфяников пожаров не зарегистрировано.

«Тем не менее, продолжается перекачка воды в гидросооружения из ближайших природных водоемов. Так как, несмотря на дождливую погоду, уровень воды необходимо поддерживать на нормативном. По состоянию на август перекачано 3350 кубометров воды», - уточнил он.

Наибольший объем воды, перекачанной в гидросооружения системы обводнения торфяников, закачан в городском округе Шатура, где расположено наибольшее число гидросооружений – 15.

Специалисты МОС АВС ежедневно контролируют уровень воды в гидротехнических сооружениях систем обводнения торфяников. На случай, если воды в торфяниках во время пожароопасного периода будет недостаточно, воду туда закачают из других источников.

В частности, заключено соглашение о перекачке дополнительных объемов воды с каналом имени Москвы. В Московской области с 2010 года обводнено свыше 74 тысяч гектаров торфяников. Благодаря надежно функционирующей системе обводнения значимых торфяных пожаров на территории области в последние годы не зарегистрировано.