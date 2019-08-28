РИАМО – 28 авг. В Москве в Большом Черкасском переулке изменится направление движения автотранспорта – с 1 сентября можно будет проехать улицу Ильинка в сторону Малого Черкасского переулка, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Решение о перенаправлении движения позволит разгрузить улицу Ильинку, а также обезопасить движение на Лубянской площади, ведь водители теперь будут меньше перестраиваться.

«Кроме того, в Большом Черкасском переулке улучшили условия для пешеходов. Стали шире тротуары и появилось несколько дополнительных пешеходных переходов возле домов 6/7, строение 1, 8/6 строение 1, 2/10», – говорится в сообщении.

Водителей призвали быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.