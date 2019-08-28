РИАМО - 28 авг. В городском округе Красногорск к отопительному сезону подготовили свыше 1,5 тысяч многоквартирных домов (МКД), что составляет 90% от плана, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В администрации Красногорска прошло очередное заседание тепловой комиссии по подготовке МКД к отопительному сезону. Всего на территории муниципалитета готовятся к зиме более 1,5 тысяч домов, из них 90% уже сданы.

«Мы вновь собрали отстающие управляющие компании, их порядка 20 штук. В очередной раз возникают вопросы по организациям, в управлении которых 1-2 дома – ТСЖ и ЖСТ. 29 августа - контрольная дата, к этому моменту мы должны иметь все паспорта готовности», - подчеркнул начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Игорь Гуреев.

Ранее глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина утвердила план-график, по которому к 1 сентября все соответствующие проверки должны быть полностью завершены.

По словам Гуреева, главная причина задержек – неверные назначенные сроки на испытания. Многие УК назначили работы на конец августа и права на ошибку ни у кого нет.

В случае невыполнения гидравлических испытании и регламентных работ по подготовке к зиме, управляющая организация к 15 сентября будет лишена лицензии и больше в Красногорске работать не будет. Эта дата обозначена губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым как завершение подготовки в регионе.