РИАМО - 28 авг. Новое отделение дневного стационара открыли при Серпуховской центральной районной больнице, оно расположилось в отдельном корпусе, сообщается на сайте администрации городского округа Серпухов.

Вместимость нового отделения составила 40 койко-мест. Создали его по просьбам местных жителей. В открытии отделения приняли участие представители администрации городского округа и руководство ЦРБ. Первых пациентов стационара и врачей от лица главы Серпухова Юлии Купецкой поздравила заместитель главы администрации Ольга Сидоркина.

«Перед открытием в помещениях произвели ремонт, поставили все необходимое оборудование, а квалифицированный персонал уже готов оказать населению требуемую медпомощь. При этом стационар рассчитан на работу в многопрофильном режиме: кардиология, гастроэнтерология, терапевтические процедуры и многое другое», - говорится в сообщении.

Стационар имеет много преимуществ, поэтому открытие отделения играет важную роль в жизни больницы. Так, например, дневное пребывание имеет преимущества с психологической стороны — пациент получает всю необходимую помощь, не отрываясь от привычной для него домашней обстановки.