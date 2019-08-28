РИАМО - 28 авг. На выходных из-за реконструкции будет временно закрыт участок «голубой» линии столичной подземки между станциями «Киевская» и «Кунцевская», в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 2 сентября 2019 года. Вся информация размещена на Едином транспортном портале, а также передана в «Яндекс.карты» и другие навигационные системы», - говорится в сообщении.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке улице Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Для приоритетного движения городского транспорта будет введен запрет на остановку-стоянку на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко), участке улицы Барклая (от улицы Большая Филевская до улицы Сеславинская), набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар), разворотной площадке в районе дома 2, корпус 1, по улице Новозаводской.

«Обращаем внимание водителей, что правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала будет запрещен. Проехать на площадь Киевского вокзала можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной», - поясняется в материале.

Водителям такси посоветовали обратить внимание, что проезд по выделенной полосе на улице Большой Дорогомиловской разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на время изменений будет ограничен.

«Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, не оставлять автомобили под запрещающими знаками, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности, городским транспортом», - подчеркивается в пресс-релизе.

31 августа и 1 сентября на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет приостановлено движение поездов из-за работ по реконструкции ветки. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 2 сентября в 05:30.

В период закрытия наземного участка Филевской линии станции «Киевская» и «Кунцевская» свяжут компенсационные автобусы КМ1 – они будут следовать с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Они будут работать с 5 утра до 2 ночи.