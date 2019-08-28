РИАМО - 28 авг. В городском округе Красногорск завершаются работы по ямочному ремонту, с мая дорожники устранили 8970 ям, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Работы по восстановлению дорожного полотна продолжаются, сегодня заасфальтировали ямы возле дома №45 по улице Комсомольской; дома №5А по улице Ленина, дома №8 на Павшинском бульваре, а также на пересечении Красногорского и Подмосковного бульваров», - говорится в сообщении.

Дорожное полотно во дворах региона приводят в надлежащий вид разными методами — это может быть как стандартный ямочный ремонт, так и ремонт с полной заменой участков покрытий. При этом второй метод значительно повышает срок службы полотна.