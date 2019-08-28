РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 авг. Сотрудники Госавтоинспекции Люберец 4 сентября проведут рейд, во время которого проверят соблюдение водителями правил безопасной перевозки детей, говорится в сообщении службы пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

ГИБДД Люберец уделяет внимание безопасности детей на дорогах в период подготовки к школьному периоду.

«4 сентября рейд проведут по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №112 и 18 сентября по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №366. Рейд «Детское кресло» проведут с 14:00 до 15:00», – говорится в сообщении.

Перевозка в автомобиле детей младше 7 лет осуществляется с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно перевозятся в соответствующем весу и росту ребенка автокресле или с использованием ремней безопасности. На переднем сидении автомобиля ребенка можно перевозить только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих его весу и росту.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.