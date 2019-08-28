РИАМО - 28 авг. В IV Московском областном фестивале национальных культур «Подмосковье – территория дружбы» в городском округе Пушкино приняли участие свыше 2 тысяч человек, для гостей организовали квесты, концерт, выставочные и дегустационные зоны, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникация Московской области.

«В Центральном парке культуры и отдыха городского округа Пушкино прошел грандиозный праздник, объединивший представителей разных стран и народностей, проживающих в Подмосковье. Одним из центральных событий фестиваля стало приветственное торжественное шествие, в котором приняли участие представители 14 национальностей Подмосковья, всего более 600 человек», - сказала министр правительства региона по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

© пресс-служба Главного управления социальных коммуникация Московской области © пресс-служба Главного управления социальных коммуникация Московской области © пресс-служба Главного управления социальных коммуникация Московской области 1 из 3

Она отметила, что для гостей фестиваля был организован уникальный квест, направленный на изучение культур и традиций разных народностей. Победителями стали 100 самых активных жителей региона, которые получили памятные подарки. Всего в фестивале приняли участие более 2 тысяч человек.

Фестиваль направлен на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, упрочнение их гражданского самосознания и духовной общности. Одна из главных задач — содействие в деле укрепления дружбы, культурного обмена, взаимопонимания и межнационального согласия между народами, проживающими на территории Подмосковья, а также поддержание гармонизации национальных и межэтнических отношений.

Организатор мероприятия - Главное управление социальных коммуникаций Московской области.

На фестивале состоялся большой праздничный концерт. На главной сцене выступили межнациональные творческие коллективы Подмосковья. Участники концерта продемонстрировали традиционные танцы и исполнили народные песни.

Особой популярностью пользовались выставочные и дегустационные зоны. Для бесплатного угощения гостей, было приготовлено более 1,5 тысяч порций ароматного плова. На протяжении всего дня работали 14 тематических шатров, где всем желающим рассказывали о традициях и обычаях каждой из культур многонациональной Московской области.