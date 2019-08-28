РИАМО - 28 авг. В столице установят более 2,8 тысячи праздничных конструкций и развесят около 1,1 тысячи тематических плакатов ко Дню города, а также на медиафасадах разместят поздравительные видеоролики, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Ко Дню города специалисты комплекса городского хозяйства Москвы разместят более 2,8 тысячи декоративных конструкций и элементов оформления по всей столице. В вечернее и ночное время заработает праздничный режим архитектурно-художественной подсветки, а на различных типах рекламных носителей появятся 1,1 тысячи поздравительных плакатов», - сказал Бирюков.

Он отметил, что комплексом городского хозяйства Москвы запланировано оформление как традиционных площадок столицы, так и новых благоустроенных территорий в центре и в административных округах. Будут украшены транспортные узлы, аэропорты и вокзалы, городские и народные парки, зоны особого городского и общественного значения, фестивальные площадки и другие места массовых гуляний.

По его словам, как и в прошлом году, на Лубянской площади расположится стилизованная стела из медиаэкранов, на которых будут транслироваться виды Москвы, а также поздравления с Днем города. На других городских территориях разместятся конструкции с живыми цветами, арки, интерактивно-познавательные конструкции, селфи-зоны, различные скамейки и качели.

Особое внимание уделено флаговому оформлению. Так флагами украсят городские мосты: Крымский, Новоарбатский, Большой Каменный, Большой Устьинский, Большой Краснохолмский, Бородинский, мост Победы на Ленинградском шоссе и другие.

Кроме того, центральные и окружные территории украсят более 400 флаговых декоративных конструкций. В 2019 году в общегородскую программу оформления будет включена входная группа ВДНХ, которую планируется оформить масштабным флаговым комплексом.

Бирюков уточнил, что красочные видеоролики москвичи и гости столицы смогут увидеть на цифровых билбордах, на фасадах «домов-книжек», медиафасадах зданий на улице Арбат и медиафасаде здания Центрального телеграфа.

В 2019 году главной темой в концепции оформления столицы к празднованию Дня города Москвы 7-8 сентября станет 80-летие выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).

Стилистическое оформление составит серия оригинальных, созданных на основе разработанных советскими художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923-1924 годах орнаментов для первой московской ситценабивной фабрики.