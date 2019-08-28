РИАМО – 28 авг. В министерстве просвещения Российской Федерации разработали новую редакцию типового кодекса этики педагогических работников, в которой теперь регламентируется и поведение учителей в сети Интернет, пишет в среду газета «Известия».

Важным моментом является тот факт, что теперь публикация фото в купальнике для учителя официально перестанет считаться зазорной, ведь раньше педагогов могли травить и буквально увольнять с работы из-за таких снимков. Теперь же правила поведения педагогов в соцсетях ограничиваются требованием воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей».

«Речь о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани и так далее. Из сопроводительного письма следует, что все виды такой информации перечислены в статье 5 федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», - говорится в материале.

Несмотря на такую краткость в регламентировании поведения учителей в Сети, некоторые эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что устанавливать правила поведения сотрудников вне работы не совсем корректно.

«Нельзя забывать, что посягательства на охраняемые законом неприкосновенность частной жизни и тайну переписки недопустимы. Важным является исключение фактов преследования педагогов, в том числе и в отношении их трудовых прав, за действия, не относящиеся к профессиональной деятельности. Это путь к избирательной дискриминации», — отметил адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов.

Некоторые представители педагогической профессии также отмечают, что в общем кодексе этики нет необходимости, а строгие правила и простое ханжество могут привести к тому, что в школах не останется молодых учителей.