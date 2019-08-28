РИАМО - 28 авг. Подмосковные власти планируют заключить семь соглашений с предприятиями региона в целях трудоустройства студентов и выпускников областных колледжей, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области первый заместитель председателя подмосковного правительства – министр образования региона Ольга Забралова.

«В ближайшее время будет подписано соглашение с Черкизовским мясоперерабатывающим заводом (группа компаний «Черкизово»). Кадры для него будет готовить Каширский филиал колледжа «Московия». Предприятию требуются специалисты по мясопереработке, логистике и реализации продукции», - сказала Забралова.

Она добавила, что в планах подписание еще шести соглашений: с Мытищинским машиностроительным заводом, Коломенским заводом, агрохолдингом «Новые аграрные технологии», НПО «Звезда», Раменским приборостроительным конструкторским бюро, НПО «Алмаз».

Концепцию «Каждому колледжу – стратегического партнера» объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Она подразумевает тесное взаимодействие предприятий с образовательными учреждениями региона. Такой подход предполагает стажировку студентов на производственных мощностях компаний, подготовку преподавателей, создание современных учебных лабораторий и мастерских.

«Ребята, которые учатся под крылом предприятий, точно знают, куда пойдут работать. Работодатели тоже заинтересованы в том, чтобы не тратить время и средства на поиск специалистов, а готовить квалифицированные кадры в колледжах Подмосковья», - подчеркнула Забралова.

Среди крупных партнеров образовательных учреждений Подмосковья числятся Mercedes, аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово», «Ростелеком», Центральная пригородная пассажирская компания, Hino Motors, предприятие «Яхрома-Лада», Загорский трубный завод и другие.