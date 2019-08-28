РИАМО - 28 авг. Владельцы квартир в домах, попавших в столичную программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать, за год объем предложения вырос почти в полтора раза, а стоимость квадратного метра в таких домах увеличилась в среднем на 10%, пишет в среду газета «Коммерсант».

Недвижимость в уже построенных стартовых домах москвичи пытаются продать в среднем на 16% дороже рыночной цены.

«В домах, вошедших в программу реновации, сейчас выставлены на продажу 630 квартир — это на 43% больше аналогичного показателя 2018 года. Такие данные приводят в ЦИАН. Заметный рост предложения квартир в домах, попавших под реновацию, начался в мае этого года: с этого момента на рынок ежемесячно выходит по 400–450 квартир», - отмечается в статье.

По данным издания, этот тренд аналитики связывают с уточнением параметров программы: например, стали известны сроки расселения многих объектов, уже построено 46 домов, для возведения еще 111 корпусов были получены разрешения на строительство. Жилье в домах, подлежащих сносу, сейчас формирует 3,7% предложений от общего вторичного рынка, что на 1 процентный пункт (п. п.) выше, чем в августе прошлого года.

Вопреки росту предложения снижения цен не произошло. По данным ЦИАН, средняя заявленная стоимость жилья в попавших под реновацию домах — 189,4 тысячи рублей за 1 квадратный метр, за год показатель увеличился на 10%. Динамика на 4 п. п. выше, чем в среднем по вторичному рынку. Тренд подтверждают в компании «Инком»: по ее оценкам, общий рост цен на вторичном рынке составил 10% за год, а предложение в реновируемых домах выросло на 20%.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова назвала сделки с недвижимостью в реновируемых домах инвестиционными.

«На них часто идут те, кому не хватает денег на покупку недвижимости в качественном фонде: если в старом доме квартира стоила 7,5 миллионов рублей, в новом при грамотном расчете можно получить жилье за 14 миллионов рублей», - отметила эксперт.

Также владельцы недвижимости в уже введенных в строй стартовых домах высоко оценивают полученные объекты. Как следует из расчетов ЦИАН, средняя заявленная стоимость реализации в таких корпусах — 232,4 тысячи рублей за один квадратный метр. Это на 16% выше среднего показателя на вторичном рынке — 201,1 тысячи рублей за один квадратный метр. Запрашиваемая стоимость аренды в новых домах — 38,3 тысячи рублей в месяц за однокомнатную квартиру, это на 8% выше показателя в сопоставимых объектах — 35 тысяч рублей в месяц.