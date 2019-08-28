РИАМО - 28 авг. В День знаний Московская канатная дорога сделает всем пассажирам до 18 лет скидку на проезд в размере 15%, также школьники смогут сфотографироваться с персонажами любимых мультфильмов, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы канатной дороги.

«Первого сентября дети до 18 лет смогут прокатиться на канатной дороге со скидкой 15% при предъявлении свидетельства о рождении или паспорта. Напомним, что для детей в возрасте 0-6 лет проезд бесплатный», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в День знаний на территории канатной дороги можно будет встретиться и сфотографироваться с персонажами любимых мультфильмов.

«С 11:00 до 15:00 юные пассажиры смогут совершить воздушную прогулку и сфотографироваться в компании с Кешей и Тучкой», - сказал собеседник агентства.

С 12:00 до 14:00 в пространстве фудкорта «МосМаркет» на станции канатной дороги «Лужники» детей будет ждать персонаж Аркадий Паровозов, который даст полезные советы, поделится новыми знаниями, проведет игры и викторины.

Канатная дорога через Москву-реку заработала в конце 2018 года. Она связала олимпийский комплекс «Лужники» с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. В будущем ее станциями будут пользоваться не только туристы, но и горнолыжники.

Всего на маршруте канатной дороги три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки). Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая.

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